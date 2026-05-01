«Локомотив» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ

«Локомотив» и «Динамо» проведут матч в 28-м туре чемпионата России в пятницу, 1 мая. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Российский тренер Михаил Гершкович ожидает интересную игру.

«Игра будет сложной как для «Динамо», так и для «Локомотива». Это дерби. Не важно, кто на каком месте — эта игра за рамками турнирной таблицы. Будет острая игра, а результат будет на три исхода. С интересом жду матч. «Динамо» будет играть перед самым ответственным матчем в сезоне. Можем только предполагать, будет ли игра с «Локомотивом» репетицией перед игрой в Кубке. Но играть будет с полной отдачей», — сказал Гершкович «Чемпионату».

Свои прогнозы сделали участники конкурса прогнозистов «СЭ» бывший полузащитник «Спартака» Павел Яковлев и музыкант Вячеслав Малежик.

Павел Яковлев — 2:2. Сейчас обе команды в кризисе, думаю, будет результативная ничья.

Вячеслав Малежик — 1:1. Гусев хорошо начинал, надо ему постараться выровнять ситуацию.

Букмекеры считают фаворитами хозяев: коэффициент на победу железнодорожников составляет 2.20, на победу динамовцев — 3.00, на ничью — 3.85.