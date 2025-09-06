Соболев: «Никогда не ставлю себе какой-то цели — забить 50, 60, 20 или 10 голов»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев заявил, что никогда не ставит перед собой конкретную цель по голам за сезон.

«Цель по голам в этом сезоне? Никогда не ставлю себе какой-то цели. Забить 50, 60, 20 или 10 голов. Просто стараюсь помочь команде в каждой игре, чтобы набрали три очка», — сказал Соболев на пресс-конференции после матча Winline Суперсерии против «Сьона» (5:3).

Соболев выступает за «Зенит» с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 32 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, отметившись 7 голами и 3 результативными передачами. В этом сезоне 28-летний форвард забил 2 мяча и сделал 2 голевых паса в 8 играх.