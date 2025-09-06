Форвард «Зенита» Кассьерра о дубле в ворота «Сьона»: «Все мы провели очень хороший матч»
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал дубль в ворота «Сьона» в матче Winline Суперсерии.
Игра команд прошла в субботу в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:3 в пользу сине-бело-голубых.
«Очень важно всегда в международную паузу проводить товарищеские встречи для поддержания игрового ритма. Второй раз за год встретились со «Сьоном», одержали победу. Для меня самое важное — помогать команде. И сегодня победила команда, это важно. Все мы провели очень хороший матч», — приводит пресс-служба питерской команды слова Кассьерры.
Также он поделился мнением о дебюте одноклубника Дугласа Сантоса за сборную Бразилии в матче отбора чемпионата мира-2026 против Чили (3:0).
«Мы поздравили его с вызовом в сборную, он это заслужил — человек очень много времени на очень высоком уровне провел в «Зените». Игру с Чили смотрели, видели, как сыграл Дуглас. Можем только поздравить. Мне кажется, это очень важно для него и для команды в целом», — добавил футболист.
В этом сезоне 28-летний Кассьерра провел 8 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забив 7 голов и отдав одну результативную передачу.
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14
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15
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