Форвард «Зенита» Кассьерра о дубле в ворота «Сьона»: «Все мы провели очень хороший матч»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал дубль в ворота «Сьона» в матче Winline Суперсерии.

Игра команд прошла в субботу в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:3 в пользу сине-бело-голубых.

«Очень важно всегда в международную паузу проводить товарищеские встречи для поддержания игрового ритма. Второй раз за год встретились со «Сьоном», одержали победу. Для меня самое важное — помогать команде. И сегодня победила команда, это важно. Все мы провели очень хороший матч», — приводит пресс-служба питерской команды слова Кассьерры.

Также он поделился мнением о дебюте одноклубника Дугласа Сантоса за сборную Бразилии в матче отбора чемпионата мира-2026 против Чили (3:0).

«Мы поздравили его с вызовом в сборную, он это заслужил — человек очень много времени на очень высоком уровне провел в «Зените». Игру с Чили смотрели, видели, как сыграл Дуглас. Можем только поздравить. Мне кажется, это очень важно для него и для команды в целом», — добавил футболист.

В этом сезоне 28-летний Кассьерра провел 8 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забив 7 голов и отдав одну результативную передачу.