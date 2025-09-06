Соболев — о матче «Зенита» с «Балтикой»: «Не видел ни одной их игры. Мы смотрим только на себя»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился ожиданиями от матча против «Балтики» в 8-м туре РПЛ.
— Что можешь сказать о «Балтике», с которой «Зениту» играть в следующем туре?
— Честно скажу: не смотрел ни одной игры «Балтики». Боевая команда, не могу ничего больше сказать, чтобы их не обидеть. Мы смотрим только на себя, какие-то моменты разберем перед игрой. Все зависит от нас, — сказал Соболев.
«Зенит» на выезде встретится с «Балтикой» 14 сентября.
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2
|Краснодар
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3
|Локомотив
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|0
|0-0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
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|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Динамо
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|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
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|0-0
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9
|Ахмат
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|0
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|0-0
|0
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10
|Ростов
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|0-0
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Акрон
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|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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|0-0
|0
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16
|Факел
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|0-0
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|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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