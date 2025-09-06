Соболев — о матче «Зенита» с «Балтикой»: «Не видел ни одной их игры. Мы смотрим только на себя»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился ожиданиями от матча против «Балтики» в 8-м туре РПЛ.

— Что можешь сказать о «Балтике», с которой «Зениту» играть в следующем туре?

— Честно скажу: не смотрел ни одной игры «Балтики». Боевая команда, не могу ничего больше сказать, чтобы их не обидеть. Мы смотрим только на себя, какие-то моменты разберем перед игрой. Все зависит от нас, — сказал Соболев.

«Зенит» на выезде встретится с «Балтикой» 14 сентября.