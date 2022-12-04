Нападающий «Урала» Каштанов: «Я не сравниваю себя с Дзюбой, я намного больше бегаю»

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов прокомментировал сравнения с бывшим форвардом сборной России Артемом Дзюбой.

«Меня все сравнивают с Дзюбой. То, что люди ждут развития, нормальное явление. Любой президент хочет, чтобы в команде развивались люди, которые приходят или которые есть. Однако я себя не сравниваю с Дзюбой, у нас разные габариты. Он не делает тот объем, который я делаю. Я намного больше бегаю. При этом я не ставлю себя выше Дзюбы. Просто говорю, что мы разные. Никогда не беру пример с российских футболистов. Для меня эталон — Европа. Меня вдохновляет, как они питаются, работают над собой. Моими идолами всегда были Ибрагимович и Криштиану Роналду», — цитирует футболиста Sport24.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 21 матч за «Урал» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.