Хавбек «Краснодара» Черников успешно перенес вторую операцию

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников успешно прооперирован в одной из клиник Германии. Это была вторая операция хавбека за последние месяцы, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, футболист уже прибыл на базу клуба и начал процесс восстановления. К зимним сборам он восстановится и будет готов и отправится в Дубай вместе со всей командой на первый сбор.