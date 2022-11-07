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Сегодня, 10:11

Нападающий «Торпедо» Лебеденко: «Любая команда РПЛ хочет видеть Дзюбу в своем составе»

Лебеденко высказался о возможном трансфере Дзюбы в «Торпедо»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался о возможном трансфере Артема Дзюбы в стан автозаводцев.

Ранее Федерация футбола Турции подтвердила расторжение контракта Дзюбы с «Аданой Демирспор».

«Не знаю, почему у Дзюбы не получилось заиграть в Турции, надо у него спросить. Честно, не следил за его игрой там. Думаю, любая команда РПЛ хочет видеть Артема Дзюбу в своем составе. Другой вопрос — согласится ли он? Может, Дзюба больше не хочет играть в футбол», — приводит слова Лебеденко «РБ Спорт».

Дзюба перешел в турецкую команду в августе 2022 года на правах свободного агента и забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-lebedenko-lyubaya-komanda-rpl-hochet-videt-dzyubu-v-svoem-sostave/
Артем Дзюба
Игорь Лебеденко
Футбол
ФК Адана Демирспор
ФК Торпедо (Москва)
5
2
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
1 тур
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9 тур
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11 тур
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23 тур
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26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 0 : 2
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 2 : 1
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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