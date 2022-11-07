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Сегодня, 09:57

Защитник «Крыльев Советов» Костанца считает, что в РПЛ много топ-легионеров

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал, кого считает лучшим легионером РПЛ.

«Сейчас в РПЛ действительно очень много топ-легионеров. Трудно выделить кого-то одного как лучшего. Все бразильцы «Зенита» — игроки топ-уровня, они сейчас очень хороши. Также мне нравится Промес, в этом сезоне он показывает отличную игру. Что касается меня, то я верю, что в будущем стану одним из лучших легионеров РПЛ. Буду делать все возможное для этого», — приводит слова Костанци «РБ Спорт».

23-летний бразилец перешел в самарский клуб в январе 2022 года из «Шерифа». В текущем сезоне Костанца сыграл в двух матчах чемпионата России и забил один гол.

После 16 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 10-е место (20 очков). В следующем матче клуб сыграет на домашнем поле с «Ростовом». Матч состоится 12 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fernando-kostantsa-v-rpl-ochen-mnogo-top-legionerov-veryu-chto-v-budushhem-stanu-odnim-iz-luchshih/
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 0 : 2
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 2 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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