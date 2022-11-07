Защитник «Крыльев Советов» Костанца считает, что в РПЛ много топ-легионеров

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал, кого считает лучшим легионером РПЛ.

«Сейчас в РПЛ действительно очень много топ-легионеров. Трудно выделить кого-то одного как лучшего. Все бразильцы «Зенита» — игроки топ-уровня, они сейчас очень хороши. Также мне нравится Промес, в этом сезоне он показывает отличную игру. Что касается меня, то я верю, что в будущем стану одним из лучших легионеров РПЛ. Буду делать все возможное для этого», — приводит слова Костанци «РБ Спорт».

23-летний бразилец перешел в самарский клуб в январе 2022 года из «Шерифа». В текущем сезоне Костанца сыграл в двух матчах чемпионата России и забил один гол.

После 16 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 10-е место (20 очков). В следующем матче клуб сыграет на домашнем поле с «Ростовом». Матч состоится 12 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени.