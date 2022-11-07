Выбери лучшего игрока 16-го тура РПЛ

Завершился 16-й тур РПЛ — самое время определить лучшего игрока. Кто проявил себя ярче остальных? Выбирать тебе!

Александр Руденко — благодаря его голу «Химки» прервали свою 15-матчевую серию без побед и набрали три очка в домашней встрече с «Оренбургом».

Кирилл Заика — впервые вышел в стартовом составе после травмы и забил гол, который принес «Сочи» ничью в тяжелейшем матче против «Спартака».

Ираклий Квеквескири — дубль полузащитника «Факела» помог его команде выдать шикарный камбэк и отыграться, уступая 1:3 в матче с «Краснодаром».

Ярослав Михайлов — хавбек «Нижнего Новгорода» выполнил большой объем работы и добавил к нему голевую передачу в выездном матче против ЦСКА.

Мохамед Конате — форвард «Ахмата» записал на свой счет победный гол в гостевой встрече с «Зенитом».

Антон Миранчук — весь матч полузащитник «Локомотива» создавал опасность у ворот «Урала», забил гол после красивой комбинации.

Сергей Пиняев — принял участие в обоих голах «Крыльев Советов» в ворота «Торпедо»: сначала выполнил хороший навес, а затем завершил комбинацию самарцев.

Николай Комличенко — сделал две голевые передачи и помог «Ростову» набрать три очка в матче с «Динамо».