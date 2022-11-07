Федерация футбола Турции подтвердила расторжение контракта Дзюбы с «Аданой Демирспор»

Форвард «Аданы Демирспор» Артем Дзюба разорвал контракт с клубом, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Турции.

На сайте Федерации сообщается о взаимном прекращении контракта с 34-летним россиянином 3 ноября.

В воскресенье, 6 ноября появилась информация о том, что 34-летний Дзюба расторг контракт с «Аданой Демирспор». Россиянин перешел в турецкую команду в августе 2022 года на правах свободного агента и забил 1 гол в 5 матчах.