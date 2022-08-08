Нападающий «Спартака» Николсон может перейти в «Нант»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон может перейти в «Нант». По информации источника, ямайский форвард не против покинуть московский клуб.

«Услуги Шамара Николсона в последние часы были предложены «Нанту». Ямайский нападающий, со своей стороны, не против ухода из московского «Спартака», — сообщает MSV FOOT в Twitter.

Ранее генеральный директор красно-белый Евгений Мележиков заявлял, что Николсон не планирует уходить из «Спартака».

25-летний Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. На счету форварда 8 голов и 2 результативные передачи в 19 матчах за московскую команду.