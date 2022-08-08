Источник: «Локомотив» интересуется нападающим «Лилля»

Нападающий «Лилля» Исаак Лихаджи находится в сфере интересов «Локомотива», сообщает журналист Goal Марк Мешенуа.

Футболист пропустил матч 1-го тура чемпионата Франции против «Осера» (4:1).

Французский клуб готов расстаться с 20-летним вингером.

Контракт Лихаджи с «Лиллем» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.