Экс главный тренер «Нижнего Новгорода» Кержаков рассказал, что думает о защитнике Кечкеше

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился мнением по поводу венгерского защитника команды Акоше Кечкеше.

— Кечкеш — потеря для «НН»?

— Давайте так: в прошлом году, после того как он не приехал на игру в Ростов, я настаивал, чтобы с ним разорвали футбольные отношения, потому что для меня это было неприемлемо. На это мне сказали, что это наш актив, который нужно реализовать, чтобы заработать денег. Как я понял, не заработали.

— Почему он отказался приезжать?

— Он сослался на проблемы с логистикой после игры сборной. Ему не хватило пяти дней, чтобы прилететь в Ростов.

— Вы не поверили в эту историю?

— Я увидел, как летел Бальбуэна из Южной Америки в Краснодар на игру с «Динамо», проведя 30 с лишним часов в полете. Да, я не поверил.

4 августа ЛАСК сообщил о переходе 26-летнего венгра в качестве свободного агента.

Кечкеш перешел в «Нижний Новгород» летом 2021 года. В текущем сезоне защитник провел один матч в РПЛ.