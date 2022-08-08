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Экс главный тренер «Нижнего Новгорода» Кержаков рассказал, что думает о защитнике Кечкеше

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился мнением по поводу венгерского защитника команды Акоше Кечкеше.

— Кечкеш — потеря для «НН»?

— Давайте так: в прошлом году, после того как он не приехал на игру в Ростов, я настаивал, чтобы с ним разорвали футбольные отношения, потому что для меня это было неприемлемо. На это мне сказали, что это наш актив, который нужно реализовать, чтобы заработать денег. Как я понял, не заработали.

— Почему он отказался приезжать?

— Он сослался на проблемы с логистикой после игры сборной. Ему не хватило пяти дней, чтобы прилететь в Ростов.

— Вы не поверили в эту историю?

— Я увидел, как летел Бальбуэна из Южной Америки в Краснодар на игру с «Динамо», проведя 30 с лишним часов в полете. Да, я не поверил.

4 августа ЛАСК сообщил о переходе 26-летнего венгра в качестве свободного агента.
Кечкеш перешел в «Нижний Новгород» летом 2021 года. В текущем сезоне защитник провел один матч в РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/kerzhakov-nastaival-chtoby-pari-nn-razorval-kontrakt-s-kechkeshem-dlya-menya-ego-povedenie-bylo-nepr-1330333/
Александр Кержаков
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