Генеральный директор «Спартака» отреагировал на слухи о возможном уходе Николсона из клуба

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего Шамара Николсона из команды.

В среду, 13 июля сообщалось, что 25-летним ямайцем интересуется «Фенербахче». Позднее агент форварда опроверг «СЭ» эту информацию.

«Николсон может уйти или приостановить контракт со «Спартаком»? У меня такой информации нет. Насколько вижу, Шамар очень доволен своим положением в команде. Пока сигналов нет», — приводит «РБ Спорт» слова Мележикова.

Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. На счету форварда 8 голов и 2 результативных передачи в 15 матчах за московскую команду.

Сегодня, 16 июля «Спартак» проведет первый матч в РПЛ-2022/23. Красно-белые на выезде сыграют против «Ахмата». Начало встречи — в 20.00 (мск).