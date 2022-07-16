Генеральный директор «Спартака» отреагировал на слухи о возможном уходе Николсона из клуба
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего Шамара Николсона из команды.
В среду, 13 июля сообщалось, что 25-летним ямайцем интересуется «Фенербахче». Позднее агент форварда опроверг «СЭ» эту информацию.
«Николсон может уйти или приостановить контракт со «Спартаком»? У меня такой информации нет. Насколько вижу, Шамар очень доволен своим положением в команде. Пока сигналов нет», — приводит «РБ Спорт» слова Мележикова.
Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. На счету форварда 8 голов и 2 результативных передачи в 15 матчах за московскую команду.
Сегодня, 16 июля «Спартак» проведет первый матч в РПЛ-2022/23. Красно-белые на выезде сыграют против «Ахмата». Начало встречи — в 20.00 (мск).
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3
|Н. Новгород
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4
|Торпедо
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5
|Оренбург
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6
|Факел
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7
|Урал
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8
|Спартак
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9
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10
|Динамо
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11
|ЦСКА
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12
|Сочи
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13
|Ахмат
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14
|Ростов
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15
|Локомотив
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16
|Краснодар
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -
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Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
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Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
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Александр Долгов
Химки
|1
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
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|Ж
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Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
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Алексей Сутормин
Зенит
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