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Сегодня, 10:25

Генеральный директор «Спартака» отреагировал на слухи о возможном уходе Николсона из клуба

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего Шамара Николсона из команды.

В среду, 13 июля сообщалось, что 25-летним ямайцем интересуется «Фенербахче». Позднее агент форварда опроверг «СЭ» эту информацию.

«Николсон может уйти или приостановить контракт со «Спартаком»? У меня такой информации нет. Насколько вижу, Шамар очень доволен своим положением в команде. Пока сигналов нет», — приводит «РБ Спорт» слова Мележикова.

Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. На счету форварда 8 голов и 2 результативных передачи в 15 матчах за московскую команду.

Сегодня, 16 июля «Спартак» проведет первый матч в РПЛ-2022/23. Красно-белые на выезде сыграют против «Ахмата». Начало встречи — в 20.00 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/interv-yu-evgeniya-melezhikova-pochemu-ushel-kattani-kak-vernuli-mozesa-novichki/
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ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
Шамар Николсон
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 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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Краснодар – Факел
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