Соболев: «Не смотрел, во что играет новый тренер Абаскаль. Я не знал его до «Спартака»

Соболев заявил, что не знал Гильермо Абаскаля до назначения в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что не знал нового тренера команды Гильермо Абаскаля до назначения.

«Не смотрел, во что играет новый тренер. О назначении узнал дней через пять. Он нам все расскажет и покажет. Я не знал его до «Спартака». Но в тренерском плане я и не знал Виторию, Тедеско. Будем работать. Для футболиста в смене тренеров есть плюс. Новый тренер приходит с новой идеей. Каждый тренер привносит что-то новое.

Абаскаль молодой? Тедеско тоже был молодой. Можно спокойно работать», — сказал Соболев.

Сегодня, 21 июня, футболисты «Спартака» проходят медицинское обследование в Москве.

О назначении 33-летнего Абаскаля на должность главного тренера официально было объявлено 10 июня. На этому посту испанец сменил итальянца Паоло Ваноли.