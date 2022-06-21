Кечинов считает, что «Спартаку» нужно продавать от Ларссона

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова нападающего красно-белых Джордана Ларссона о нежелании возвращаться в клуб.

«Если у него нет желания играть в этой команде, то он не нужен. Конечно, он не принесет той пользы, которую должен. Если у него нет желания играть за команду, то его нужно продавать. От такого футболиста лучше избавиться», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В начале апреля 2022 года футболист приостановил карьеру и перешел на правах аренды в АИК. «Спартак» купил Ларссона в 2019 году. Его контракт с красно-белыми действует еще год.

Ларссон провел за АИК 10 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.