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Гаврилов о Ларссоне: «Пусть идет, куда хочет»

Гаврилов отреагировал на слова Ларссона о нежелании возвращаться в «Спартак»
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова нападающего красно-белых Джордана Ларссона о нежелании возвращаться в клуб.

«Если он не хочет, то пусть и не возвращается. Нам-то что? Пусть играет там, где хочет. Проблема то в чем? Пусть идет, куда хочет», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В начале апреля 2022 года футболист перешел на правах аренды в АИК. «Спартак» купил Ларссона в 2019 году. Его контракт с красно-белыми действует еще год.

Ларссон провел за АИК 10 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Джордан Ларссон
Юрий Гаврилов (футбол)
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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21.05 17:00
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 1 : 2
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Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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21.05 17:00
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

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Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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