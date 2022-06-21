Гаврилов о Ларссоне: «Пусть идет, куда хочет»

Гаврилов отреагировал на слова Ларссона о нежелании возвращаться в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова нападающего красно-белых Джордана Ларссона о нежелании возвращаться в клуб.

«Если он не хочет, то пусть и не возвращается. Нам-то что? Пусть играет там, где хочет. Проблема то в чем? Пусть идет, куда хочет», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В начале апреля 2022 года футболист перешел на правах аренды в АИК. «Спартак» купил Ларссона в 2019 году. Его контракт с красно-белыми действует еще год.

Ларссон провел за АИК 10 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.