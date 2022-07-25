Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:00

Соболев о матче с «Краснодаром»: «Я не понял, почему увидели какое-то неспортивное поведение»

Соболев не понимает, почему в матче с «Краснодаром» его стали обвинять в неспортивном поведении
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Александр Соболев.
Фото Global Look Press

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о матче 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).

— Что думаешь о матче с «Краснодаром»? Было ли удаление?

— Говорить будут всегда. Я не понял, почему начали обсуждать, что я кому-то что-то показывал — увидели какое-то неспортивное поведение, с футболистами общаться нельзя. В моменте с Кордобой я что-то показал. Но ничего такого неспортивного там не было. Все общаются, все ругаются на поле. Это нормально. Эпизод с локтем? Я его не видел. Да, попал. Но ВАР не имеет права вмешиваться за желтую карточку, а о красной речи там идти не может. Я его просто не видел. Неоднозначный момент.

В первом тайме матча с «Краснодаром» Соболев вступил в перепалку с футболистами и главным судьей встречи после столкновения с одним из игроков «быков». К тому моменту у Соболева уже была желтая карточка. Главный арбитр матча Кирилл Левников не стал удалять форварда.

«Спартак» после 2 матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 4 очка. Отставание от идущего первым ЦСКА составляет 2 очка.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
9
12
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Шелковица: польза и вред для организма
Баринов подтвердил интерес «Валенсии», Ракицкий стал одноклубником Балотелли. Главные трансферы и слухи РПЛ на 25 июля
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Гладилин объяснил неудачное выступление «Торпедо» на старте сезона РПЛ
В руководстве «Урала» рассказали о будущем Шалимова после двух поражений на старте РПЛ
Дасаев о легионерах в РПЛ: «Можем покупать хороших игроков, а не посредственностей, как сейчас»
У защитника «Локомотива» Фассона подозрение на разрыв крестообразной связки колена
Смородская о трансфере Игнатьева: «Я в ужасе! Очень умный ход!»
Новичок «Химок» Никитин рассказал, что облегчает его адаптацию в подмосковном клубе
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Кавазашвили рассказал о причинах низкой посещаемости в первых двух турах РПЛ
Бородкин: «Сычевой не первый и не последний продукт крымского футбола»
В руководстве «Урала» рассказали о будущем Шалимова после двух поражений на старте РПЛ
У защитника «Локомотива» Фассона подозрение на разрыв крестообразной связки колена
Бушманов о Денисове: «Он закрыл Клаудиньо? Кто-то просто пошутил»
«Урал» обратился в ЭКС РФС после матча с «Оренбургом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юран о Давыдове: «Да, парень ошибался, но у него есть еще время, чтобы выйти на свой уровень»

Источник: ЦСКА хочет купить младшего брата Данилы Пруцева
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости