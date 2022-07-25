Соболев о матче с «Краснодаром»: «Я не понял, почему увидели какое-то неспортивное поведение»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о матче 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).
— Что думаешь о матче с «Краснодаром»? Было ли удаление?
— Говорить будут всегда. Я не понял, почему начали обсуждать, что я кому-то что-то показывал — увидели какое-то неспортивное поведение, с футболистами общаться нельзя. В моменте с Кордобой я что-то показал. Но ничего такого неспортивного там не было. Все общаются, все ругаются на поле. Это нормально. Эпизод с локтем? Я его не видел. Да, попал. Но ВАР не имеет права вмешиваться за желтую карточку, а о красной речи там идти не может. Я его просто не видел. Неоднозначный момент.
В первом тайме матча с «Краснодаром» Соболев вступил в перепалку с футболистами и главным судьей встречи после столкновения с одним из игроков «быков». К тому моменту у Соболева уже была желтая карточка. Главный арбитр матча Кирилл Левников не стал удалять форварда.
«Спартак» после 2 матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 4 очка. Отставание от идущего первым ЦСКА составляет 2 очка.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1