Соболев о матче с «Краснодаром»: «Я не понял, почему увидели какое-то неспортивное поведение»

Соболев не понимает, почему в матче с «Краснодаром» его стали обвинять в неспортивном поведении

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о матче 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).

— Что думаешь о матче с «Краснодаром»? Было ли удаление?

— Говорить будут всегда. Я не понял, почему начали обсуждать, что я кому-то что-то показывал — увидели какое-то неспортивное поведение, с футболистами общаться нельзя. В моменте с Кордобой я что-то показал. Но ничего такого неспортивного там не было. Все общаются, все ругаются на поле. Это нормально. Эпизод с локтем? Я его не видел. Да, попал. Но ВАР не имеет права вмешиваться за желтую карточку, а о красной речи там идти не может. Я его просто не видел. Неоднозначный момент.

В первом тайме матча с «Краснодаром» Соболев вступил в перепалку с футболистами и главным судьей встречи после столкновения с одним из игроков «быков». К тому моменту у Соболева уже была желтая карточка. Главный арбитр матча Кирилл Левников не стал удалять форварда.

«Спартак» после 2 матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 4 очка. Отставание от идущего первым ЦСКА составляет 2 очка.