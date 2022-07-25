Источник: ЦСКА хочет купить младшего брата Данилы Пруцева

Московский ЦСКА является одним из претендентов на полузащитника «Сочи» Егора Пруцева. Также к 19-ленему вингеру интерес проявляет сербская «Црвена Звезда», утверждает «Чемпионат».

Вторую половину прошлого сезона полузащитник провел в «Нефтехимике» из Нижнекамска на правах аренды. Пруцев принял участие в 13 матчах ФНЛ, забил три гола и отдал две результативные передачи. В первой половине сезона-2021/22 полузащитник «Сочи» выступал в ивановском «Текстильщике» также на правах аренды.

Его контракт с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Отметим, что Егор является младшим братом полузащитника московского «Спартака» Данила Пруцева.