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Юран о Давыдове: «Да, парень ошибался, но у него есть еще время, чтобы выйти на свой уровень»

Юран рассказал, когда Давыдов дебютирует за клуб в РПЛ
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о нападающем команды Денисе Давыдове.

«Удастся ли ему перезапустить карьеру? Мы с ним поговорили в первый день первого сбора: «Если у тебя есть желание вернуться в большой футбол — я тебе помогу. Если его нет — давай даже не будем пробовать. Обмануть меня не получится». Он ответил, что хочет.

Меня заводят такие вызовы: да, парень ошибался, но у него есть еще время, чтобы выйти на свой уровень. Он старается, но нужно подождать, чтобы восстановить навык. Если продолжит тренироваться в том же духе и дальше, уже в ближайших турах, возможно, выпущу его на замену», — приводит слова Юрана «Sport24».

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил, почему Давыдов до сих пор не дебютировал за клуб в РПЛ.

Подмосковный клуб объявил о подписании Давыдова 14 июля. До этого нападающий находился на сборах команды на просмотре.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-25-yuran-skazal-davydovu-yest-zhelaniye-vernutsya-v-bolshoy-futbol-pomogu-net-davay-dazhe-ne-budem-probovat
Денис Давыдов (футбол)
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