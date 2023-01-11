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Изидор поехал на сборы с «Локомотивом», несмотря на слухи об уходе

Руслан Минаев
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор поехал на сборы с железнодорожниками. Видео с отправлением команды из аэропорта опубликовал Telegram-канал «Локо». Ранее «Чемпионат» сообщал, что форвард не отправится на сборы с клубом.

Первый сбор «Локомотива» запланирован с 11 по 22 января, второй — с 26 января по 6 февраля, третий — с 10 по 20 февраля. Все они пройдут в городах Абу-Даби и Дубай.

Изидор выступает за железнодорожников с января 2022 года. В сезоне РПЛ-2022/23 форвард провел на поле 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных паса. Контракт 22-летнего француза с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://telesco.pe/fclokomotiv/9641
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
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15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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