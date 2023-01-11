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Сегодня, 10:11

«Крылья Советов» сделали предложение «Црвене Звезде» по переходу Кангвы. Экс-игрок тульского «Арсенала» отказался

Хавбек «Црвены Звезды» Кангва отказался от перехода в «Крылья Советов»
Руслан Минаев
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«Крылья Советов» сделали предложение «Црвене Звезде» по переходу полузащитника Кингса Кангва, сообщил агент игрока Карин Нир. Однако, экс-хавбек тульского «Арсенала» не захотел возвращаться в РПЛ.

«Это правда. «Крылья Советов» действительно сделали предложение «Црвене Звезде» по трансферу Кангвы, но футболист счастлив в Сербии», — цитирует Нира Sport24.

В этом сезоне 23-летний гамбиец провел за сербский клуб 25 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-11-agent-kingsa-kingva-krylya-sovetov-deystvitelno-delali-predlozheniye-tsrvene-zvezde-po-transferu
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Црвена Звезда
Кингс Кангва
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7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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