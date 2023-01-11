«Крылья Советов» сделали предложение «Црвене Звезде» по переходу Кангвы. Экс-игрок тульского «Арсенала» отказался

Хавбек «Црвены Звезды» Кангва отказался от перехода в «Крылья Советов»

«Крылья Советов» сделали предложение «Црвене Звезде» по переходу полузащитника Кингса Кангва, сообщил агент игрока Карин Нир. Однако, экс-хавбек тульского «Арсенала» не захотел возвращаться в РПЛ.

«Это правда. «Крылья Советов» действительно сделали предложение «Црвене Звезде» по трансферу Кангвы, но футболист счастлив в Сербии», — цитирует Нира Sport24.

В этом сезоне 23-летний гамбиец провел за сербский клуб 25 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.