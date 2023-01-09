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Сегодня, 19:20

Стали известны соперники «Локомотива» на зимних сборах в ОАЭ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Локомотив» объявил соперников и даты товарищеских матчей на учебно-тренировочных сборах в Объединенных Арабских Эмиратах.

В период проведения сборов у железнодорожников запланированы 7 товарищеских встреч. Среди соперников — победитель чемпионата Малайзии «Джохор», чемпион Армении «Урарту» и команды РПЛ.

Расписание матчей:

18 января, 17:30 — «Бунедкор» (Ташкент, Узбекистан)

22 января, 16:00 — «Родина» (Москва, Россия)

29 января, 17:00 — «Сочи» (Сочи, Россия)

2 февраля, 17:30 — «Джохор» (Джохор-Бару, Малайзия)

5 февраля, 17:30 — «Урарту» (Ереван, Армения)

12 февраля, 17:30 — «Урал» (Екатеринбург, Россия)

15 февраля — «Шанхай Шэньхуа» (Шанхай, Китай)

Первый сбор «Локомотива» запланирован с 11 по 22 января, второй — с 26 января по 6 февраля, третий — с 10 по 20 февраля. Все они пройдут в городах Абу-Даби и Дубай.

«Локомотив» после 17 туров РПЛ с 13 очками идет на 14-м месте в турнирной таблице

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/zimnie-sbory-friendlies-2023/
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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