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13 мая, 23:25

Нападающий «Локомотива» Керк пригласил болельщиков на дерби с «Динамо»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Нападающий «Локомотива» Джирано Керк пригласил болельщиков на дерби с «Динамо» в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Привет! Завтра наша последняя игра сезона на этом замечательном стадионе против «Динамо». Пожалуйста, приходите поддержать нас!», — приводит слова форварда Telegram-канал клуба.

Матч пройдет на «РЖД Арене» 14 мая, начало — в 16.30 мск.

«Локомотив» после 28 туров занимает шестое место в турнирной таблице, «Динамо» — третье.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Джирано Керк
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
3
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

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Сочи

 11
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Горан Чаушич

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 22 1 4
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