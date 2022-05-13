Нападающий «Локомотива» Керк пригласил болельщиков на дерби с «Динамо»

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк пригласил болельщиков на дерби с «Динамо» в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Привет! Завтра наша последняя игра сезона на этом замечательном стадионе против «Динамо». Пожалуйста, приходите поддержать нас!», — приводит слова форварда Telegram-канал клуба.

Матч пройдет на «РЖД Арене» 14 мая, начало — в 16.30 мск.

«Локомотив» после 28 туров занимает шестое место в турнирной таблице, «Динамо» — третье.