Ивелин Попов попрощался с российским футболом: «Ваш болгарский перчик, особый сорт»

Ивелин Попов попрощался с российским футболом после десяти лет в клубах РПЛ

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов попрощался с российским футболом после 10 лет игр в клубах РПЛ.

За это время 34-летний болгарин выступал за «Кубань», «Спартак», «Рубин», «Ростов» и «Сочи».

«Одним прекрасным словом я хочу поблагодарить все клубы, в которых я играл, находясь в России 10 лет. Я горжусь тем, что смог достичь каждой цели, которая была поставлена руководством и тренерами, я играл с фантастическими игроками, меня тренировали лучшие тренеры в России, играл перед полными трибунами и мощной поддержкой болельщиков. Ваш болгарский перчик, особый сорт», — написал Попов в соцсети.

28 апреля Попов подписал двухлетнее соглашение с «Левски», перейдя в команду на правах свободного агента. К новой команде он присоединится после окончания сезона-2021/22.

В текущем сезоне РПЛ хавбек провел 21 матч, забил пять голов и отдал пять результативных передач.