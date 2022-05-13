Гендиректор «Нижнего Новгорода» назвал ничью с «Сочи» хорошим результатом для команды

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:0).

«Мы играли с командой, которая борется за второе место. Считаю, что ничья для нас — хороший результат. Игра с «Зенитом»? У «Нижнего» в этом году все матчи тяжелые. Не было ни одной простой игры. Мы настраиваемся на каждого соперника серьезно. Мы дебютанты РПЛ, у нас нет простых команд и гарантированных трех очков. Мы боремся и будем бороться», — сказал Измайлов «СЭ».

«Сочи» набрал 53 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» с 30 баллами остался на 11-м месте.