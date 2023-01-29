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Сегодня, 20:02

Нападающий «Локомотива» Изидор прибыл в Лион для прохождения медицинского осмотра

Иван Шитик
Корреспондент
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Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор 29 января прибыл в Лион для прохождения медицинского осмотра перед переходом во французский клуб, пишет журналист Санти Ауна.

Как ранее сообщал «СЭ», футболист перейдет во французский клуб на правах аренды с опцией выкупа.

22-летний француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Он был приобретен у «Монако» за 3 миллиона евро.

В нынешнем сезоне форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

ФК Лион
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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