Агент Джорджевича заявил, что футболисту очень комфортно работать под руководством Бердыева

Футбольный агент Игор Глушевич рассказал, что нападающему «Сочи» Луке Джорджевичу нравятся тренировки нового главного тренера команды Курбана Бердыева.

«Джорджевичу очень комфортно работать под руководством Бердыева, — цитирует «РБ Спорт» Глушевича. — Ему нравятся тренировки этого специалиста, он выкладывается максимально и не может дождаться, когда забьет в официальном матче».

В первой части сезона 28-летний черногорец провел за «Сочи» девять матчей, но результативными действиями не отметился. Контракт Джорджевича с «Сочи» рассчитан до конца текущего сезона.