Изидор в воскресенье заключит контракт с «Лионом»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор завтра, 29 января, подпишет контракт с «Лионом». Футболист перейдет во французский клуб на правах аренды с опцией выкупа.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что игрок переходит в «Лион» на правах аренды за 750 тысяч евро с обязательным правом выкупа за 5 миллионов.

22-летний француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Он был приобретен у «Монако» за 3 миллиона евро.

В нынешнем сезоне форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за железнодорожников во всех турнирах.