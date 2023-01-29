Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:18

Булыкин: «Понятно, что уход Малкома ослабит «Зенит», но есть футболисты, которые могут заменить его»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший игрок «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, как возможный уход нападающего Малкома из «Зенита» может повлиять на чемпионскую гонку в РПЛ.

«Хочется, чтобы в этом сезоне была конкуренция за победу в РПЛ. В прошлом году «Динамо» до конца сражалось за чемпионство. Понятно, что уход Малкома ослабит сине-бело-голубых, но есть футболисты, которые могут заменить его», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Как стало известно «СЭ», чемпионы России не против рассмотрения предложений о покупке бразильца — в случае, если оно устроит клуб из Петербурга и будет отвечать уровню футболиста. Об арендном соглашении с кем-либо в отношении легионера речь не идет.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/29/19606885.shtml
Дмитрий Булыкин
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Трансферная кампания «Спартака» закрыта — мы подписали тех, кого хотели». Интервью Абаскаля
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
Министр обороны Украины признал тяжелую военную обстановку на востоке
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Покупатели F-35 не могут использовать истребители без разрешения США
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент Малкома — о возможном переходе в «ПСЖ»: «Он доиграет сезон за «Зенит»
Сафонов считает, что Тюкавин заслуживает больше игрового времени в «Динамо»
Силкин объяснил, почему «Динамо» никого не подписало в зимнее трансферное окно
Баранник: «Если Малком хочет уйти из «Зенита», надо его отпускать»
Нападающий «Локомотива» Изидор прибыл в Лион для прохождения медицинского осмотра
Ласкальт: «Мы думаем о самых высоких целях. Шаг за шагом, день за днем стараемся претворять все в жизнь»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Локомотива» Изидор прибыл в Лион для прохождения медицинского осмотра

Баранник: «Если Малком хочет уйти из «Зенита», надо его отпускать»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости