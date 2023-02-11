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Сегодня, 17:06

Дзюба: «Могу лишь свои знания и умения применить, чтобы помочь коллективу расцвести»

Иван Шитик
Корреспондент
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Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о встрече с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

«Он свое видение рассказал, я — свое. Уверен, что мы сработаемся. Многие говорят, что я конфликтный... Я убежден, что совместной работой мы докажем обратное.

Ему тоже нужно доказывать всем и вся. Это молодой, прогрессирующий специалист.

У нас общие интересы, которые нам надо исполнить. Испытываю огромное уважение к главному тренеру. Он все решает.

Есть капитан команды, который помогает. Я могу лишь свои знания и умения применить, чтобы помочь коллективу расцвести. Я уверен, что они и без меня классные и крутые. Но со мной это будет более гармонично (смеется)», — сказал Дзюба клубному телевидению.

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CbRFyjncy-k
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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