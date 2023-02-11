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Сегодня, 17:05

Юран: «Да, Мамаев закончил как игрок, но он может переключиться на тренерскую должность»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал решение полузащитника Павла Мамаева завершить карьеру игрока.

«Павел Мамаев играл в ведущих клубах — ЦСКА, «Краснодар», также был игроком сборной России. Становился чемпионом страны и обладателем кубков. Не поиграл за границей и допущу, что реализовал себя не в полной мере. Все-таки каждый футболист мечтает играть за рубежом. Всегда хочется взять от футбола по максимуму. Но есть колоссальнейшие нагрузки и травмы, которые преследуют футболистов — организм с каждым годом не молодеет.

Павел посчитал нужным закончить карьеру. Принял решение, не проснувшись одним днем, а что-то конкретное сподвигло его принять эту мысль. Наверное, понял, что на том уровне, который имеет, дальше будет сложно играть. Да, Паша закончил как игрок, но он может переключиться на тренерскую должность. Думаю, будет связан с футболом», — цитирует Юрана Sport24.

Сегодня, 11 февраля, Мамаев объявил о завершении карьеры игрока. Последним клубом 34-летнего полузащитника были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-11-yuran-mamayev-zakonchil-kak-igrok-no-mozhet-pereklyuchitsya-na-trenerskuyu-dolzhnost-on-budet-svyazan-s-futbolom
Павел Мамаев
Сергей Юран
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