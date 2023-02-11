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Булыкин о решении Мамаева завершить карьеру: «Видимо, не было хороших вариантов»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о решении Павла Мамаева завершить карьеру.

«Мамаев мог бы еще поиграть на высоком уровне. Видимо, не было хороших вариантов, а плохие варианты нет смысла рассматривать. Думаю, что из-за этого он решил закончить», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Последним профессиональным клубом Мамаева были подмосковные «Химки», которые он пополнил в декабре 2021 года.

До этого он два сезона выступал за «Ростов». Он присоединился к клубу после освобождения из колонии. С октября 2018-го он был вне профессионального футбола, так как стал фигурантом уголовного дела.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/11/19720009.shtml
Дмитрий Булыкин
Павел Мамаев
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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