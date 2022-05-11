Форвард «Енисея» Окладников ответил на вопрос, готов ли клуб к РПЛ

Нападающий «Енисея» Андрей Окладников — о шансах команды попасть в РПЛ.

— Но пока все-таки вы в ФНЛ, а в последнем туре проиграли «Краснодару-2» — 0:4. Что произошло с вашей командой? Может быть, берегли силы на полуфинал со «Спартаком»?

— Точно нет! Мы же бьемся за попадание в стыки. Пока шансы сохраняются. Но с «Краснодаром-2» все сложилось против нас: сначала пропустили на 9-й секунде, потом — два удаления. А вдевятером особо не повоюешь. Словом, должны винить сами себя.

— При счете 0:1 у вас был хороший момент, но вы не переиграли голкипера. Потом часто корите себя за такие моменты?

— Не сказал бы. Стараюсь прикинуть, почему не получилось забить, стараюсь сделать правильные выводы.

— «Енисей» по весне считался самой яркой командой ФНЛ, выдал впечатляющую победную серию. Сейчас нет ощущения, что соперники вас раскусили? Сначала вы дома не переиграли КАМАЗ, теперь разгром от «Краснодара-2»...

— Не думаю, что соперники нас раскусили. Просто наша лига очень непростая и непредсказуемая. Здесь каждый может отобрать очки у каждого. Даже лидер может оступиться в любом туре. Тот же «Оренбург» сыграл вничью с Долгопрудным.

— Вы теперь боретесь с Хабаровском за четвертое место. Но у СКА есть преимущество в два домашних матча.

— Но ему играть с крепкими «Оренбургом» и «Акроном». Хотя и у нас календарь непростой — «Торпедо» с «Велесом». Но после потерь с КАМАЗом и «Краснодаром-2» настроение все равно боевое. Это уже в прошлом. Впереди полуфинал со «Спартаком» и два тура в чемпионате. Так что все в наших руках.

— А по качеству игры «Енисей» соответствует РПЛ?

— Если мы в Кубке прошли «Крылья», «Локомотив» и «Рубин», значит, определенный запас прочности у нас есть. Да и у «Алании», которая прошла «Зенит», «Арсенал», «Уфу». И потом, мы же будем расти, двигаться вперед.