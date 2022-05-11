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Форвард «Енисея» Окладников ответил на вопрос, готов ли клуб к РПЛ

Нападающий «Енисея» Окладников высказался о шансах команды попасть в РПЛ
Виталий Айрапетов
,  
Александр Львов
Читать «СЭ» в
Андрей Окладников.
Фото ФК «Енисей»

Нападающий «Енисея» Андрей Окладников — о шансах команды попасть в РПЛ.

— Но пока все-таки вы в ФНЛ, а в последнем туре проиграли «Краснодару-2» — 0:4. Что произошло с вашей командой? Может быть, берегли силы на полуфинал со «Спартаком»?

— Точно нет! Мы же бьемся за попадание в стыки. Пока шансы сохраняются. Но с «Краснодаром-2» все сложилось против нас: сначала пропустили на 9-й секунде, потом — два удаления. А вдевятером особо не повоюешь. Словом, должны винить сами себя.

— При счете 0:1 у вас был хороший момент, но вы не переиграли голкипера. Потом часто корите себя за такие моменты?

— Не сказал бы. Стараюсь прикинуть, почему не получилось забить, стараюсь сделать правильные выводы.

— «Енисей» по весне считался самой яркой командой ФНЛ, выдал впечатляющую победную серию. Сейчас нет ощущения, что соперники вас раскусили? Сначала вы дома не переиграли КАМАЗ, теперь разгром от «Краснодара-2»...

— Не думаю, что соперники нас раскусили. Просто наша лига очень непростая и непредсказуемая. Здесь каждый может отобрать очки у каждого. Даже лидер может оступиться в любом туре. Тот же «Оренбург» сыграл вничью с Долгопрудным.

— Вы теперь боретесь с Хабаровском за четвертое место. Но у СКА есть преимущество в два домашних матча.

— Но ему играть с крепкими «Оренбургом» и «Акроном». Хотя и у нас календарь непростой — «Торпедо» с «Велесом». Но после потерь с КАМАЗом и «Краснодаром-2» настроение все равно боевое. Это уже в прошлом. Впереди полуфинал со «Спартаком» и два тура в чемпионате. Так что все в наших руках.

— А по качеству игры «Енисей» соответствует РПЛ?

— Если мы в Кубке прошли «Крылья», «Локомотив» и «Рубин», значит, определенный запас прочности у нас есть. Да и у «Алании», которая прошла «Зенит», «Арсенал», «Уфу». И потом, мы же будем расти, двигаться вперед.

Андрей Окладников. «Мечтаю забить «Спартаку» в полуфинале и заиграть в «Барселоне»
РПЛ
ФНЛ
ФК Енисей
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3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
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 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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