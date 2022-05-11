«Мечтаю забить «Спартаку» в полуфинале и заиграть в «Барселоне»
Мы проговорили почти час. И все это время самый опасный игрок «Енисея» ни разу не дал повода почувствовать, что перед нами грозный форвард. Тот самый, чьи голы выбили из Кубка «Локомотив» и «Рубин», что сразу же заставило заговорить о еще вчера безвестном нападающем из Красноярска по фамилии Окладников.
А почему нам надо бояться «Спартака»?
— В среду у вас полуфинальный кубковый матч со «Спартаком». Считается, что если он выиграет Кубок, то спасет сезон. Не боитесь после его последней победы над «Уралом» попасть под спартаковский каток?
— А чего бояться? Нормально настраиваемся сыграть в футбол, который показываем этой весной. Коленки не дрожат.
— Играть в свой футбол против Промеса, Мозеса, Николсона, Соболева, Бакаева? Это не самоубийство?
— Игра покажет. Везет тому, кто везет.
— А «Енисей» может сыграть вторым номером?
— Мы, как правило, играем от себя. Посмотрим, какую установку предпочтет тренер.
— Стиль «Енисея» изменился с момента, когда тренерский штаб возглавил Вадим Гаранин?
— Конечно. Именно он предложил нам футбол, основа которого — контроль мяча. Это дает возможность навязывать сопернику свою игру и не подстраиваться под него. А это любят болельщики.
— Успели почувствовать разницу в игре против защитников РПЛ и ФНЛ?
— Мне показалось, что в премьер-лиге защитники дают тебе больше играть, ждут ошибки. Меньше прессинга. А в ФНЛ они постоянно висят на спине, постоянно кусают, все гораздо плотнее.
Вагнер Лав
— Понимаете, что удачная игра против «Спартака» — ваш шанс получить хороший контракт клуба премьер-лиги?
— Возможно. Но я на этом не зацикливаюсь. Главное — забить. Для этого форвард выходит на поле. А еще — выкладываться и получать удовольствие от футбола. Если будет это получаться в «Енисее», то остальное уже само догонит.
— Вам 22 года. Кому прежде симпатизировали в нашем футболе?
— ЦСКА. Мне очень нравился Вагнер Лав.
— Значит, нелюбовь к «Спартаку» у вас уже с детства?
— Почему, я же не армейский фанат. К «Спартаку» я всегда ровно относился, никакой неприязни.
— Вы до 18 лет играли в первенстве Красноярского края и за четыре года практически дошли до «Енисея», который в шаге от финала Кубка. Снилось такое?
— Я просто люблю футбол. Сначала ставил перед собой цель попасть во вторую лигу, в ФНЛ-2. Было интересно проверить себя на таком уровне. Вроде что-то получилось, если меня приметили тренеры «Енисея».
— Каково играть во второй лиге?
— Очень полезный опыт. Я из простых. А дальше уже — как пошло, так и пошло.
Дзюба
— Пошло, похоже, неплохо. Недавно ваш агент Алексей Сафонов заметил: «Окладниковым интересуются почти все команды РПЛ, кроме «Зенита» и «Спартака».
— Я читал. Но считаю, мне нужно думать только о своей игре и футболе. А всем остальным занимается Алексей Николаевич (Сафонов. — Прим. «СЭ»). Мы с ним работаем с Нового года. Я ему полностью доверяю. А пока надо биться, чтобы успешно завершить сезон.
— А не обидно, что не попали на карандаш «Спартаку»?
— На что мне обижаться? Все надо доказывать на поле.
— Но наверняка хочется контракт уровня РПЛ?
— Не в контракте счастье. Хочу играть в футбол. Для меня это самое важное.
— У вас стоит перед глазами пример футболиста, который с низов поднялся и играет в топовой команде?
— Уф... Какого-то конкретного нет, наверное.
— Может быть, Иван Сергеев?
— Вот за ним, кстати, слежу. Большой молодец! Хороший пример того, как можно построить карьеру. Изучал его биографию, смотрел игры. Парень и в ПФЛ поиграл, попал в «Торпедо», потом за «Крылья» наколотил столько мячей! И сейчас уже свой в «Зените».
— Что привлекает в манере игры Сергеева?
— Голевое чутье. Оказывается в нужном месте все время. Это подкупает.
— Не верили, что он дорастет до «Зенита»?
— В футболе все возможно. Видите, его уже признали лучшим игроком месяца. Выходит, забивает.
— А Дзюба сидит на скамейке. Вам, кстати, было бы интересно сыграть с Артемом?
— Конечно!
Готов ли «Енисей» к РПЛ?
— Но пока все-таки вы в ФНЛ, а в последнем туре проиграли «Краснодару-2» — 2:5. Что произошло с вашей командой? Может быть, берегли силы на полуфинал со «Спартаком»?
— Точно нет! Мы же бьемся за попадание в стыки. Пока шансы сохраняются. Но с «Краснодаром-2» все сложилось против нас: сначала пропустили на 9-й секунде, потом — два удаления. А вдевятером особо не повоюешь. Словом, должны винить сами себя.
— При счете 0:1 у вас был хороший момент, но вы не переиграли голкипера. Потом часто корите себя за такие моменты?
— Не сказал бы. Стараюсь прикинуть, почему не получилось забить, стараюсь сделать правильные выводы.
— «Енисей» по весне считался самой яркой командой ФНЛ, выдал впечатляющую победную серию. Сейчас нет ощущения, что соперники вас раскусили? Сначала вы дома не переиграли КАМАЗ, теперь разгром от «Краснодара-2»...
— Не думаю, что соперники нас раскусили. Просто наша лига очень непростая и непредсказуемая. Здесь каждый может отобрать очки у каждого. Даже лидер может оступиться в любом туре. Тот же «Оренбург» сыграл вничью с Долгопрудным.
— Вы теперь боретесь с Хабаровском за четвертое место. Но у «СКА» есть преимущество в два домашних матча.
— Но ему играть с крепкими «Оренбургом» и «Акроном». Хотя и у нас календарь непростой — «Торпедо» с «Велесом». Но после потерь с КАМАЗом и «Краснодаром-2» настроение все равно боевое. Это уже в прошлом. Впереди полуфинал со «Спартаком» и два тура в чемпионате. Так что все в наших руках.
— А по качеству игры «Енисей» соответствует РПЛ?
— Если мы в Кубке прошли «Крылья», «Локомотив» и «Рубин», значит, определенный запас прочности у нас есть. Да и у «Алании», которая прошла «Зенит», «Арсенал», «Уфу». И потом, мы же будем расти, двигаться вперед.
— А вы не считаете, что, как заметил Олег Романцев, возможно, клубы премьер-лиги вас просто недооценили?
— Никакой недооценки я со стороны игроков «Рубина» не почувствовал. Уверен, что после нашей победы над «Локомотивом», казанцы на встречу с нами настраивались по полной. Ясно, что у них сейчас проблемы в чемпионате. Но здесь на кону стоял выход в кубковый полуфинал.
Мечта — «Барселона»!
— В одном интервью вы заметили, что хотите поиграть в «Барселоне». Для красивого словца это сказали?
— Нет, почему? У человека же должна быть мечта.
— Не слишком ли смелая?
— Да нет, нормальная.
— Почему так мало россиян играет в серьезных европейских клубах?
— Может быть, финансы играют свою роль, кто-то не хочет уезжать из дома. Каждый случай индивидуален.
— Задевает, когда в России футболистов называют дармоедами?
— Да говорить можно все что угодно... Просто людям стоит самим попробовать, хотя бы один раз пройти сборы и понять, тяжело это или нет. А уж потом судить, заслуженно ли футболисты получают такие деньги.
— Вы считаете, в нашем футболе адекватные зарплаты?
— На мой взгляд, да. Если тебе определили какую-то зарплату, значит, руководство считает, что ты соответствуешь ей. Но, извините, это не моя тема.
— Не думаете, что, попав в «Зенит» или «Спартак», вы и ни о какой «Барсе» больше мечтать не будете?
— Ясно, к чему вы клоните. Но поймите, я хочу расти, играть! Вот получается — еще недавно мечтал о второй лиге, теперь рвусь с «Енисеем» в премьер-лигу. Но это не конечная остановка. Ну, попал в нее, заиграл там, а что дальше? Не расти, что ли?
— Тот же Дзюба остался в премьер-лиге и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.
— Так-то оно так.. А кто знает — может быть, Артему удалось бы стать звездой в Европе. Почему нет?
... Мы не стали спорить с тем, у кого, как говаривал великий Константин Иванович Бесков, горят глаза. Как говорится, дай-то Бог. И, расставаясь, подарили Андрею книгу «От «Спартака» до сборной» с пожеланием пройти таким же маршрутом.