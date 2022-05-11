«Мечтаю забить «Спартаку» в полуфинале и заиграть в «Барселоне»

Мы проговорили почти час. И все это время самый опасный игрок «Енисея» ни разу не дал повода почувствовать, что перед нами грозный форвард. Тот самый, чьи голы выбили из Кубка «Локомотив» и «Рубин», что сразу же заставило заговорить о еще вчера безвестном нападающем из Красноярска по фамилии Окладников.

А почему нам надо бояться «Спартака»?

— В среду у вас полуфинальный кубковый матч со «Спартаком». Считается, что если он выиграет Кубок, то спасет сезон. Не боитесь после его последней победы над «Уралом» попасть под спартаковский каток?

— А чего бояться? Нормально настраиваемся сыграть в футбол, который показываем этой весной. Коленки не дрожат.

— Играть в свой футбол против Промеса, Мозеса, Николсона, Соболева, Бакаева? Это не самоубийство?

— Игра покажет. Везет тому, кто везет.

Александр Масловский и Андрей Окладников. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— А «Енисей» может сыграть вторым номером?

— Мы, как правило, играем от себя. Посмотрим, какую установку предпочтет тренер.

— Стиль «Енисея» изменился с момента, когда тренерский штаб возглавил Вадим Гаранин?

— Конечно. Именно он предложил нам футбол, основа которого — контроль мяча. Это дает возможность навязывать сопернику свою игру и не подстраиваться под него. А это любят болельщики.

— Успели почувствовать разницу в игре против защитников РПЛ и ФНЛ?

— Мне показалось, что в премьер-лиге защитники дают тебе больше играть, ждут ошибки. Меньше прессинга. А в ФНЛ они постоянно висят на спине, постоянно кусают, все гораздо плотнее.

Вагнер Лав

— Понимаете, что удачная игра против «Спартака» — ваш шанс получить хороший контракт клуба премьер-лиги?

— Возможно. Но я на этом не зацикливаюсь. Главное — забить. Для этого форвард выходит на поле. А еще — выкладываться и получать удовольствие от футбола. Если будет это получаться в «Енисее», то остальное уже само догонит.

— Вам 22 года. Кому прежде симпатизировали в нашем футболе?

— ЦСКА. Мне очень нравился Вагнер Лав.

— Значит, нелюбовь к «Спартаку» у вас уже с детства?

— Почему, я же не армейский фанат. К «Спартаку» я всегда ровно относился, никакой неприязни.

Андрей Окладников. ФК «Енисей»

— Вы до 18 лет играли в первенстве Красноярского края и за четыре года практически дошли до «Енисея», который в шаге от финала Кубка. Снилось такое?

— Я просто люблю футбол. Сначала ставил перед собой цель попасть во вторую лигу, в ФНЛ-2. Было интересно проверить себя на таком уровне. Вроде что-то получилось, если меня приметили тренеры «Енисея».

— Каково играть во второй лиге?

— Очень полезный опыт. Я из простых. А дальше уже — как пошло, так и пошло.

Дзюба

— Пошло, похоже, неплохо. Недавно ваш агент Алексей Сафонов заметил: «Окладниковым интересуются почти все команды РПЛ, кроме «Зенита» и «Спартака».

— Я читал. Но считаю, мне нужно думать только о своей игре и футболе. А всем остальным занимается Алексей Николаевич (Сафонов. — Прим. «СЭ»). Мы с ним работаем с Нового года. Я ему полностью доверяю. А пока надо биться, чтобы успешно завершить сезон.

— А не обидно, что не попали на карандаш «Спартаку»?

— На что мне обижаться? Все надо доказывать на поле.

— Но наверняка хочется контракт уровня РПЛ?

— Не в контракте счастье. Хочу играть в футбол. Для меня это самое важное.

— У вас стоит перед глазами пример футболиста, который с низов поднялся и играет в топовой команде?

— Уф... Какого-то конкретного нет, наверное.

— Может быть, Иван Сергеев?

— Вот за ним, кстати, слежу. Большой молодец! Хороший пример того, как можно построить карьеру. Изучал его биографию, смотрел игры. Парень и в ПФЛ поиграл, попал в «Торпедо», потом за «Крылья» наколотил столько мячей! И сейчас уже свой в «Зените».

— Что привлекает в манере игры Сергеева?

— Голевое чутье. Оказывается в нужном месте все время. Это подкупает.

— Не верили, что он дорастет до «Зенита»?

— В футболе все возможно. Видите, его уже признали лучшим игроком месяца. Выходит, забивает.

— А Дзюба сидит на скамейке. Вам, кстати, было бы интересно сыграть с Артемом?

— Конечно!

Готов ли «Енисей» к РПЛ

— Но пока все-таки вы в ФНЛ, а в последнем туре проиграли «Краснодару-2» — 2:5. Что произошло с вашей командой? Может быть, берегли силы на полуфинал со «Спартаком»?

— Точно нет! Мы же бьемся за попадание в стыки. Пока шансы сохраняются. Но с «Краснодаром-2» все сложилось против нас: сначала пропустили на 9-й секунде, потом — два удаления. А вдевятером особо не повоюешь. Словом, должны винить сами себя.

— При счете 0:1 у вас был хороший момент, но вы не переиграли голкипера. Потом часто корите себя за такие моменты?

— Не сказал бы. Стараюсь прикинуть, почему не получилось забить, стараюсь сделать правильные выводы.

— «Енисей» по весне считался самой яркой командой ФНЛ, выдал впечатляющую победную серию. Сейчас нет ощущения, что соперники вас раскусили? Сначала вы дома не переиграли КАМАЗ, теперь разгром от «Краснодара-2»...

— Не думаю, что соперники нас раскусили. Просто наша лига очень непростая и непредсказуемая. Здесь каждый может отобрать очки у каждого. Даже лидер может оступиться в любом туре. Тот же «Оренбург» сыграл вничью с Долгопрудным.

Андрей Окладников и Даниил Худяков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Вы теперь боретесь с Хабаровском за четвертое место. Но у «СКА» есть преимущество в два домашних матча.

— Но ему играть с крепкими «Оренбургом» и «Акроном». Хотя и у нас календарь непростой — «Торпедо» с «Велесом». Но после потерь с КАМАЗом и «Краснодаром-2» настроение все равно боевое. Это уже в прошлом. Впереди полуфинал со «Спартаком» и два тура в чемпионате. Так что все в наших руках.

— А по качеству игры «Енисей» соответствует РПЛ?

— Если мы в Кубке прошли «Крылья», «Локомотив» и «Рубин», значит, определенный запас прочности у нас есть. Да и у «Алании», которая прошла «Зенит», «Арсенал», «Уфу». И потом, мы же будем расти, двигаться вперед.

— А вы не считаете, что, как заметил Олег Романцев, возможно, клубы премьер-лиги вас просто недооценили?

— Никакой недооценки я со стороны игроков «Рубина» не почувствовал. Уверен, что после нашей победы над «Локомотивом», казанцы на встречу с нами настраивались по полной. Ясно, что у них сейчас проблемы в чемпионате. Но здесь на кону стоял выход в кубковый полуфинал.

Мечта — «Барселона»!

— В одном интервью вы заметили, что хотите поиграть в «Барселоне». Для красивого словца это сказали?

— Нет, почему? У человека же должна быть мечта.

— Не слишком ли смелая?

— Да нет, нормальная.

— Почему так мало россиян играет в серьезных европейских клубах?

— Может быть, финансы играют свою роль, кто-то не хочет уезжать из дома. Каждый случай индивидуален.

— Задевает, когда в России футболистов называют дармоедами?

— Да говорить можно все что угодно... Просто людям стоит самим попробовать, хотя бы один раз пройти сборы и понять, тяжело это или нет. А уж потом судить, заслуженно ли футболисты получают такие деньги.

Андрей Окладников (слева). ФК «Енисей»

— Вы считаете, в нашем футболе адекватные зарплаты?

— На мой взгляд, да. Если тебе определили какую-то зарплату, значит, руководство считает, что ты соответствуешь ей. Но, извините, это не моя тема.

— Не думаете, что, попав в «Зенит» или «Спартак», вы и ни о какой «Барсе» больше мечтать не будете?

— Ясно, к чему вы клоните. Но поймите, я хочу расти, играть! Вот получается — еще недавно мечтал о второй лиге, теперь рвусь с «Енисеем» в премьер-лигу. Но это не конечная остановка. Ну, попал в нее, заиграл там, а что дальше? Не расти, что ли?

— Тот же Дзюба остался в премьер-лиге и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.

— Так-то оно так.. А кто знает — может быть, Артему удалось бы стать звездой в Европе. Почему нет?

... Мы не стали спорить с тем, у кого, как говаривал великий Константин Иванович Бесков, горят глаза. Как говорится, дай-то Бог. И, расставаясь, подарили Андрею книгу «От «Спартака» до сборной» с пожеланием пройти таким же маршрутом.