В «Химках» отреагировали на информацию об интересе «Зенита» к Лантратову

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к вратарю Илье Лантратову.

«Мы не получали официальных предложений. Есть интерес к Илье со стороны других клубов, но пока нет никакой конкретики. И наше требование в переговорах, чтобы Илья играл, а не сидел на лавке. От этого и будем отталкиваться. Повторюсь, интерес к Лантратову есть, а мы готовы к предложениям», — сказал Терюшков «СЭ»

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Зенит» купит Лантратова за 2 миллиона евро.

В текущем сезоне 26-летний вратарь сыграл за «Химки» 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 44 мяча.