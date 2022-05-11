Нападающий «Енисея» Андрей Окладников сказал, что, несмотря на интерес со стороны клубов РПЛ, пока не думает о том, где продолжит карьеру.

— Недавно ваш агент Алексей Сафонов заметил: «Окладниковым интересуются почти все команды РПЛ, кроме «Зенита» и «Спартака».

— Я читал. Но считаю, мне нужно думать только о своей игре и футболе. А всем остальным занимается Алексей Николаевич (Сафонов. — Прим. «СЭ»). Мы с ним работаем с Нового года. Я ему полностью доверяю. А пока надо биться, чтобы успешно завершить сезон.

— А не обидно, что не попали на карандаш «Спартаку»?

— На что мне обижаться? Все надо доказывать на поле.

— Но наверняка хочется контракт уровня РПЛ?

— Не в контракте счастье. Хочу играть в футбол. Для меня это самое важное.

— У вас стоит перед глазами пример футболиста, который с низов поднялся и играет в топовой команде?

— Уф... Какого-то конкретного нет, наверное.

— Может быть, Иван Сергеев?

— Вот за ним, кстати, слежу. Большой молодец! Хороший пример того, как можно построить карьеру. Изучал его биографию, смотрел игры. Парень и в ПФЛ поиграл, попал в «Торпедо», потом за «Крылья» наколотил столько мячей! И сейчас уже свой в «Зените».

— Что привлекает в манере игры Сергеева?

— Голевое чутье. Оказывается в нужном месте все время. Это подкупает.

— Не верили, что он дорастет до «Зенита»?

— В футболе все возможно. Видите, его уже признали лучшим игроком месяца. Выходит, забивает.

— А Дзюба сидит на скамейке. Вам, кстати, было бы интересно сыграть с Артемом?

— Конечно!