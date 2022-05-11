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Форвард «Енисея»: «Сергеев из «Зенита» — пример того, как можно построить карьеру»

Форвард «Енисея» Окладников рассказал об интересе со стороны клубов РПЛ
Виталий Айрапетов
,  
Александр Львов
Читать «СЭ» в
Андрей Окладников.
Фото ФК «Енисей»

Нападающий «Енисея» Андрей Окладников сказал, что, несмотря на интерес со стороны клубов РПЛ, пока не думает о том, где продолжит карьеру.

— Недавно ваш агент Алексей Сафонов заметил: «Окладниковым интересуются почти все команды РПЛ, кроме «Зенита» и «Спартака».

— Я читал. Но считаю, мне нужно думать только о своей игре и футболе. А всем остальным занимается Алексей Николаевич (Сафонов. — Прим. «СЭ»). Мы с ним работаем с Нового года. Я ему полностью доверяю. А пока надо биться, чтобы успешно завершить сезон.

— А не обидно, что не попали на карандаш «Спартаку»?

— На что мне обижаться? Все надо доказывать на поле.

— Но наверняка хочется контракт уровня РПЛ?

— Не в контракте счастье. Хочу играть в футбол. Для меня это самое важное.

— У вас стоит перед глазами пример футболиста, который с низов поднялся и играет в топовой команде?

— Уф... Какого-то конкретного нет, наверное.

— Может быть, Иван Сергеев?

— Вот за ним, кстати, слежу. Большой молодец! Хороший пример того, как можно построить карьеру. Изучал его биографию, смотрел игры. Парень и в ПФЛ поиграл, попал в «Торпедо», потом за «Крылья» наколотил столько мячей! И сейчас уже свой в «Зените».

— Что привлекает в манере игры Сергеева?

— Голевое чутье. Оказывается в нужном месте все время. Это подкупает.

— Не верили, что он дорастет до «Зенита»?

— В футболе все возможно. Видите, его уже признали лучшим игроком месяца. Выходит, забивает.

— А Дзюба сидит на скамейке. Вам, кстати, было бы интересно сыграть с Артемом?

— Конечно!

Андрей Окладников. «Мечтаю забить «Спартаку» в полуфинале и заиграть в «Барселоне»

Иван Сергеев
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2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
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