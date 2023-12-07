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Тюкавин: «Бывало, что мяч вообще не хотел идти в ворота. Нужно было пересмотреть некоторые моменты»

Алина Савинова
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своей результативности в текущем сезоне.

«Не могу назвать это скачком, поскольку вторая половина сезона еще впереди. Посмотрим, что будет дальше и подведем итоги уже в конце сезона. Просто тренируюсь и стараюсь как на тренировках, так и на играх. Когда получается, тогда все и идет, но бывало, что мяч вообще не хотел идти в ворота. Нужно было переосмыслить, подумать и пересмотреть некоторые моменты. Хорошо, что сейчас все наладилось, и хотелось бы, чтобы так продолжалось и дальше», — цитирует Тюкавина Sport24.

21-летний Тюкавин в этом сезоне провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 9 голов и отметился 5 голевыми передачами. 1 декабря московский клуб объявил о подписании нового соглашения с форвардом до лета 2028 года. Сообщалось, что контракт с Тюкавиным заключен в рублях.

«Динамо» набрало 31 очко за 17 матчей и идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://sport24.ru/football/news-602451-tyukavin-byvalo-chto-myach-voobshche-ne-khotel-idti-v-vorota-nuzhno-bylo-pereosmyslit-nekotoryye-momenty
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
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10.12 19:45
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Джон Кордоба

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Краснодар

 8
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Квинси Промес

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Александр Соболев

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