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Сегодня, 17:15

Шмаров считает правильным поведение Абаскаля в эпизоде с Беришей

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров поделился мыслями о решении КДК РФС дисквалифицировать главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за толчок в спину полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши.

«Одного дисквалифицируют, удаляют, другому желтую дали... Что он вообще делал в спартаковской зоне? Туда вообще вход запрещен, насколько я знаю. Конечно, если Бериша туда прибежал, он сам провоцировал. Абаскаль правильно сделал, что стал выкидывать его из своей зоны. Но я не видел этого момента, то, что прочитал, то и говорю», — цитирует Шмарова Metaratings.ru.

В игре между грозненской и московской командами в рамках 17-го тура РПЛ (2:1) Бериша побежал праздновать гол, забитый Гамидом Агаларовым, к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную. КДК РФС принял решение дисквалифицировать Абаскаля на три матча, один из которых — условно, за поведение в этой встрече.

Источник: https://metaratings.ru/news/shmarov-abaskal-pravilno-sdelal-chto-stal-vykidyvat-berishu-iz-svoei-zony-312871/
Бернард Бериша
Валерий Шмаров
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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