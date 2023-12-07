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Сегодня, 17:34

Агент Дивановича сообщил, что футболист вернется в общую группу в январе

Алина Савинова
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Флорин Биба, агент полузащитника «Ахмата» Заима Дивановича, рассказал, что футболист приступит к полноценным занятиям на зимних сборах команды.

«В январе, на сборах, Заим уже сможет приступить к тренировкам в общей группе», — приводит «РБ Спорт» слова Бибы.

22-летний Диванович продолжает восстанавливаться после операции на крестообразной связке. Он получил повреждение на тренировке грозненцев в сентябре. Всего в текущем сезоне полузащитник принял участие в 9 матчах «Ахмата».

Черногорский футболист выступает за грозненскую команду с 2023 года. Его контракт с «Ахматом» рассчитан до июня 2026-го.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-divanovicha-zaim-vernetsya-v-obshhuyu-gruppu-v-yanvare/
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ФК Ахмат
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
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