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Тюкавин не исключил переход в «Зенит»: «Как «Динамо» посчитает нужным, так и сделаем»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о своем возможном переходе в «Зенит».

— Что думаешь о слухах про «Зенит»?

— Как вы говорите, слухи. Не знаю, со мной никто не разговаривал на эту тему. Как клуб посчитает нужным, так и сделаем. Пока ни с кем еще не встречался, не виделся. Возможно, на неделе придется с кем-то увидеться. У меня долгосрочный контракт с «Динамо», — сказал Тюкавин.

— Слухи тебя отвлекают?

— Никак не отвлекает. Вчера вышла информация, что «Зенит» хочет прислать какой-то второй оффер. Я находился в этот момент с дочкой.

— Когда-нибудь думал, что за тебя будут предлагать 30 миллионов?

— Конечно, не думал. Приличная сумма. Классно. Значит, так и есть.

— В какую стоимость ты себя оценишь?

— Точно не мне себя оценивать. А вам. Вы же профики (улыбается).

13 мая «СЭ» сообщал, что «Зенит» рассчитывает нынешним летом договориться о переходе Тюкавина и готовит предложение, которое подразумевает обмен на Андрея Мостового с доплатой питерцами 10 миллионов евро. Также сине-бело-голубые рассматривают возможность прямой покупки Тюкавина за 20 миллионов евро.

18 июня председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев в интервью «СЭ» подтвердили интерес «Зенита» к Тюкавину.

27 июня журналист Иван Карпов сообщил, что «Зенит» готов предложить московскому клубу за 24-летнего форварда 30 миллионов евро.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». В прошедшем сезоне нападающий провел 31 матч во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 17 миллионов евро. Контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до 2030 года.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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