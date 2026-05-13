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«Зенит» готов приобрести Тюкавина за 20 миллионов евро или предложить Мостового плюс 10 миллионов

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Константин Тюкавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Зенит» рассчитывает нынешним летом договориться о переходе форварда «Динамо» Константина Тюкавина и готовит предложение, которое подразумевает обмен на Андрея Мостового с доплатой питерцами 10 миллионов евро. Также сине-бело-голубые рассматривают возможность прямой покупки Тюкавина за 20 миллионов евро.

Напомним, что у форварда в контракте прописаны отступные в размере 20 миллионов евро, но только для зарубежных клубов. Для российских опции выкупа нет.

В сезоне-2025/26 23-летний Тюкавин провел 30 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. В активе 28-летнего Мостового 7 забитых мячей и 6 голевых передач в 32 встречах.

Ранее об интересе «Зенита» к Тюкавину сообщил Legalbet.

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Андрей Мостовой
Константин Тюкавин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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