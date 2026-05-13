«Зенит» готов приобрести Тюкавина за 20 миллионов евро или предложить Мостового плюс 10 миллионов

Как стало известно «СЭ», «Зенит» рассчитывает нынешним летом договориться о переходе форварда «Динамо» Константина Тюкавина и готовит предложение, которое подразумевает обмен на Андрея Мостового с доплатой питерцами 10 миллионов евро. Также сине-бело-голубые рассматривают возможность прямой покупки Тюкавина за 20 миллионов евро.

Напомним, что у форварда в контракте прописаны отступные в размере 20 миллионов евро, но только для зарубежных клубов. Для российских опции выкупа нет.

В сезоне-2025/26 23-летний Тюкавин провел 30 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. В активе 28-летнего Мостового 7 забитых мячей и 6 голевых передач в 32 встречах.

Ранее об интересе «Зенита» к Тюкавину сообщил Legalbet.

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