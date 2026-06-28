Тюкавин: «В «Спартак» моя дорога точно закрыта»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин подтвердил, что этим летом к нему был интерес со стороны «Спартака».

— Говорят, что тобой интересовался «Спартак», обращались к тебе, к агенту.

— То что обращались, это правда. Я игрок «Динамо». Обращались этим летом. Чуть-чуть с удивлением воспринял это. Просто дошла информация, что «Спартак» интересуется, ищет нападающих.

— Как ты отреагировал?

— Сказал, что в «Спартак» моя дорога точно закрыта.

— В «Зенит» писали, что не против перейти.

— Я же не заявлял так. Когда руководство посчитает нужным встретиться со мной, не знаю. Ждите информации. Я игрок «Динамо», жду встречи с Сандро, завтра приступаю к тренировкам.

— Решение будет на неделе?

— Не знаю, не мое же решение будет. Будет решать клуб.

Ранее об интересе красно-белых к российскому нападающему сообщал инсайдер Иван Карпов.

В сезоне-2025/26 футболист провел за «Динамо» 31 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт 24-летнего форварда с московским клубом рассчитан до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.