Бонгонда: «Я был счастлив играть за «Спартак». Всегда буду благодарен за время в России»

Полузащитник сборной ДР Конго и экс-игрок «Спартака» Тео Бонгонда ответил на вопросы обозревателя «СЭ» после выхода команды в плей-офф ЧМ-2026.

В мае «Спартак» объявил об уходе вингера по окончании сезона-2025/26. Бонгонда выступал за красно-белых с 2023 года. Он провел 75 матчей, забил 16 голов и сделал 6 результативных передач.

— Хотели бы что-нибудь сказать болельщикам «Спартака»? Вы уже какое-то время не играете за клуб, но, возможно, у вас остались хорошие воспоминания — например, гол в ворота ЦСКА.

— Я был очень счастлив играть за «Спартак». Для меня это лучший клуб в России. Да, в последний год я практически не играл, но я всегда буду благодарен за время, проведенное в России. Я встретил там замечательных людей, забил много голов. Хочу пожелать клубу всего самого хорошего и поблагодарить за те три года, которые я провел в «Спартаке».

— Поддерживаете ли вы связь с кем-то из игроков «Спартака»? Может быть, кто-то из них писал вам во время этого турнира?

— У меня там очень много друзей. Когда живешь рядом с людьми три года, между вами возникают хорошие отношения. Конечно, мы не общаемся каждый день, но, например, с ребятами, которые говорят по-французски — Кристофером Ву, Кристофером Мартинсом, Джику. Иногда мне пишет Барко. В «Спартаке» я приобрел настоящих друзей, и они навсегда останутся в моем сердце. Огромное уважение всем им, — сказал Бонгонда.

28 июня ДР Конго одержала волевую победу над Узбекистаном (3:1) и с третьего места вышла в плей-офф турнира. В 1 финала конголезцы сыграют с Англией. 30-летний Бонгонда вышел на замену в матче с Узбекистаном и дебютировал на ЧМ-2026. Ранее он не выходил на поле в играх с Португалией (1:1) и Колумбией (0:1).