Бонгонда: «Я был счастлив играть за «Спартак». Всегда буду благодарен за время в России»
Полузащитник сборной ДР Конго и экс-игрок «Спартака» Тео Бонгонда ответил на вопросы обозревателя «СЭ» после выхода команды в плей-офф ЧМ-2026.
В мае «Спартак» объявил об уходе вингера по окончании сезона-2025/26. Бонгонда выступал за красно-белых с 2023 года. Он провел 75 матчей, забил 16 голов и сделал 6 результативных передач.
— Хотели бы что-нибудь сказать болельщикам «Спартака»? Вы уже какое-то время не играете за клуб, но, возможно, у вас остались хорошие воспоминания — например, гол в ворота ЦСКА.
— Я был очень счастлив играть за «Спартак». Для меня это лучший клуб в России. Да, в последний год я практически не играл, но я всегда буду благодарен за время, проведенное в России. Я встретил там замечательных людей, забил много голов. Хочу пожелать клубу всего самого хорошего и поблагодарить за те три года, которые я провел в «Спартаке».
— Поддерживаете ли вы связь с кем-то из игроков «Спартака»? Может быть, кто-то из них писал вам во время этого турнира?
— У меня там очень много друзей. Когда живешь рядом с людьми три года, между вами возникают хорошие отношения. Конечно, мы не общаемся каждый день, но, например, с ребятами, которые говорят по-французски — Кристофером Ву, Кристофером Мартинсом, Джику. Иногда мне пишет Барко. В «Спартаке» я приобрел настоящих друзей, и они навсегда останутся в моем сердце. Огромное уважение всем им, — сказал Бонгонда.
28 июня ДР Конго одержала волевую победу над Узбекистаном (3:1) и с третьего места вышла в плей-офф турнира. В 1 финала конголезцы сыграют с Англией. 30-летний Бонгонда вышел на замену в матче с Узбекистаном и дебютировал на ЧМ-2026. Ранее он не выходил на поле в играх с Португалией (1:1) и Колумбией (0:1).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1