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Бонгонда: «Я был счастлив играть за «Спартак». Всегда буду благодарен за время в России»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Полузащитник сборной ДР Конго и экс-игрок «Спартака» Тео Бонгонда ответил на вопросы обозревателя «СЭ» после выхода команды в плей-офф ЧМ-2026.

В мае «Спартак» объявил об уходе вингера по окончании сезона-2025/26. Бонгонда выступал за красно-белых с 2023 года. Он провел 75 матчей, забил 16 голов и сделал 6 результативных передач.

— Хотели бы что-нибудь сказать болельщикам «Спартака»? Вы уже какое-то время не играете за клуб, но, возможно, у вас остались хорошие воспоминания — например, гол в ворота ЦСКА.

— Я был очень счастлив играть за «Спартак». Для меня это лучший клуб в России. Да, в последний год я практически не играл, но я всегда буду благодарен за время, проведенное в России. Я встретил там замечательных людей, забил много голов. Хочу пожелать клубу всего самого хорошего и поблагодарить за те три года, которые я провел в «Спартаке».

— Поддерживаете ли вы связь с кем-то из игроков «Спартака»? Может быть, кто-то из них писал вам во время этого турнира?

— У меня там очень много друзей. Когда живешь рядом с людьми три года, между вами возникают хорошие отношения. Конечно, мы не общаемся каждый день, но, например, с ребятами, которые говорят по-французски — Кристофером Ву, Кристофером Мартинсом, Джику. Иногда мне пишет Барко. В «Спартаке» я приобрел настоящих друзей, и они навсегда останутся в моем сердце. Огромное уважение всем им, — сказал Бонгонда.

28 июня ДР Конго одержала волевую победу над Узбекистаном (3:1) и с третьего места вышла в плей-офф турнира. В 1 финала конголезцы сыграют с Англией. 30-летний Бонгонда вышел на замену в матче с Узбекистаном и дебютировал на ЧМ-2026. Ранее он не выходил на поле в играх с Португалией (1:1) и Колумбией (0:1).

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Тео Бонгонда
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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Матеус Рейс
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ЦСКА

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