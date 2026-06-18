В «Динамо» подтвердили интерес «Зенита» к Тюкавину

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

— Появилась информация, что «Зенит» хочет приобрести Тюкавина и даже направлял запрос на 25 миллионов евро. Можете предположить, что «Динамо» согласится на трансфер главного форварда?

— Константин Тюкавин имеет контракт с клубом еще на несколько лет. Мы разговаривали с ним, его планы — играть в московском «Динамо». Я уверен, что многие команды, в том числе европейские, хотели бы видеть Костю в своем составе. Если поступит серьезное предложение от ведущего европейского клуба, мы рассмотрим возможность перехода. У Тюкавина есть шансы стать футболистом мирового класса. Пока общения с клубами по его трансферу в Европу нет. А «Зенит» действительно проявлял заинтересованность, это так.

— Обсуждали уже со Шварцем трансферные планы на лето?

— Это продолжительный процесс. Определенное видение у тренера уже есть, он не терял связи с клубом и следил за игроками. Но окончательные решения будут после того, как он увидит футболистов в деле. Трансферная политика будет зависеть от продления контрактов. Если, к примеру, Нгамале уйдет, будем искать замену. У «Динамо» есть трансферный бюджет, на необходимые усиления мы готовы пойти.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2025/26 форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.