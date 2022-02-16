Заболотный забил в падении через себя в товарищеском матче с «Мурсией»

Нападающий ЦСКА Заболотный забил в падении через себя в матче с «Мурсией»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный забил мяч в товарищеском матче с «Мурсией».

На 60-й минуте встречи после подачи углового нападающий забил в падении через себя.

Игра проходит в испанском Кампоаморе в рамках тренировочного сбора.

В нынешнем сезоне Заболотный забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу в 17 матчах за ЦСКА.