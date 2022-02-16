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Заболотный забил в падении через себя в товарищеском матче с «Мурсией»

Нападающий ЦСКА Заболотный забил в падении через себя в матче с «Мурсией»
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный забил мяч в товарищеском матче с «Мурсией».

На 60-й минуте встречи после подачи углового нападающий забил в падении через себя.

Игра проходит в испанском Кампоаморе в рамках тренировочного сбора.

В нынешнем сезоне Заболотный забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу в 17 матчах за ЦСКА.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/5423
Антон Заболотный
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
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16
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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