Заболотный забил в падении через себя в товарищеском матче с «Мурсией»
Нападающий ЦСКА Заболотный забил в падении через себя в матче с «Мурсией»
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный забил мяч в товарищеском матче с «Мурсией».
На 60-й минуте встречи после подачи углового нападающий забил в падении через себя.
Игра проходит в испанском Кампоаморе в рамках тренировочного сбора.
В нынешнем сезоне Заболотный забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу в 17 матчах за ЦСКА.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/5423
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