Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход защитника Нуралы Алипа в «Зенит».

«Он нужен был команде, чтобы закрыть защитную зону. Узнаваемость не главное. Что пиарить «Зенит»? Это и так узнаваемая команда. Алип усилит оборону. Посмотрим, как он отыграет вторую часть сезона, проявит ли себя. Потом уже питерцы будут принимать решение.

Может быть, Алип и станет легендой казахстанского футбола в «Зените». Напомнил ли мне это переход Пак Джи Суна в «Манчестер Юнайтед»? Ну Казахстан же не Южная Корея. Корейцы же денег заплатили немерено. Казахстан же не может и не будет этого делать. Первая причина перехода — сто процентов проблемная зона. Остальное: реклама это или нет, уже вторично", — сказал Канчельскис «СЭ».

Защитник сборной Казахстана и «Кайрата» Алип перешел в «Зенит» на правах аренды с правом выкупа до конца сезона РПЛ-2021/22.

22-летний футболист находился на просмотре в команде из Санкт-Петербурга с 13 января 2022 года. На зимних сборах забил два мяча в играх против «Мидтьюлланда» и «Брондбю».

Вторая часть российскго чемпионата начнется в субботу, 26 февраля.