Если вы устали от олимпийских новостей, то подключайтесь к нашему футбольному стриму! Леонид Волотко и Севастиан Терлецкий вместе с Гошей Черновым и Артемом Калининым поделятся впечатлениями от сборов российских клубов, а также обсудят их готовность к весенней части чемпионата.

Начнем с предстоящего матча Лиги Европы «Зенит» — «Бетис», которым и возобновится футбольный сезон в России, а затем обсудим «Динамо», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и другие клубы. Коснемся и нового формата лимита на легионеров.