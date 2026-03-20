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20 марта, 08:05

Хиль: «Талалаев не всегда говорит лестные слова — хочет затронуть частичку души в каждом»

Артем Бухаев
Корреспондент
Брайан Хиль забивает гол Игорю Акинфееву.
Фото ФК «Балтика»

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль в интервью «СЭ» объяснил результаты команды в этом сезоне.

— Брайан, за счет чего «Балтика» так круто играет в этом сезоне?

— Здесь заслуга каждого игрока плюс результат работы тренерского штаба. Я уже не раз об этом говорил. Мы боремся в каждом матче, боремся до конца. Каждый хочет добиться высокой цели, мы все к этому стремимся. Также большое значение имеет и наша отличная физическая форма. В этом мы сильнее всех в лиге.

— Насколько велико влияние Андрея Талалаева? Часто ли он общается с игроками и о чем?

— Конечно, его влияние высокое. Но на результат также влияет каждый игрок. Что касается диалога с тренером, то, конечно, общаемся достаточно много. Он не всегда говорит лестные слова (улыбается). Но мы понимаем — это не что-то личное, а для того, чтобы в каждом из нас затронуть частичку души. Чтобы каждый стал лучше.

Брайан Хиль.«Физически мы готовы лучше всех в РПЛ». Интервью Хиля — о «Балтике», Талалаеве и стычке с ЦСКА

Хиль с 12 голами возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ в сезоне, опережая полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова на один мяч.

«Балтика» с 39 очками занимает четвертую позицию в таблице после 21 тура.

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Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Балтика
Брайан Хиль («Балтика»)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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