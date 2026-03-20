Хиль: «Талалаев не всегда говорит лестные слова — хочет затронуть частичку души в каждом»
Нападающий «Балтики» Брайан Хиль в интервью «СЭ» объяснил результаты команды в этом сезоне.
— Брайан, за счет чего «Балтика» так круто играет в этом сезоне?
— Здесь заслуга каждого игрока плюс результат работы тренерского штаба. Я уже не раз об этом говорил. Мы боремся в каждом матче, боремся до конца. Каждый хочет добиться высокой цели, мы все к этому стремимся. Также большое значение имеет и наша отличная физическая форма. В этом мы сильнее всех в лиге.
— Насколько велико влияние Андрея Талалаева? Часто ли он общается с игроками и о чем?
— Конечно, его влияние высокое. Но на результат также влияет каждый игрок. Что касается диалога с тренером, то, конечно, общаемся достаточно много. Он не всегда говорит лестные слова (улыбается). Но мы понимаем — это не что-то личное, а для того, чтобы в каждом из нас затронуть частичку души. Чтобы каждый стал лучше.
Хиль с 12 голами возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ в сезоне, опережая полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова на один мяч.
«Балтика» с 39 очками занимает четвертую позицию в таблице после 21 тура.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -