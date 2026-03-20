Хиль: «Талалаев не всегда говорит лестные слова — хочет затронуть частичку души в каждом»

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль в интервью «СЭ» объяснил результаты команды в этом сезоне.

— Брайан, за счет чего «Балтика» так круто играет в этом сезоне?

— Здесь заслуга каждого игрока плюс результат работы тренерского штаба. Я уже не раз об этом говорил. Мы боремся в каждом матче, боремся до конца. Каждый хочет добиться высокой цели, мы все к этому стремимся. Также большое значение имеет и наша отличная физическая форма. В этом мы сильнее всех в лиге.

— Насколько велико влияние Андрея Талалаева? Часто ли он общается с игроками и о чем?

— Конечно, его влияние высокое. Но на результат также влияет каждый игрок. Что касается диалога с тренером, то, конечно, общаемся достаточно много. Он не всегда говорит лестные слова (улыбается). Но мы понимаем — это не что-то личное, а для того, чтобы в каждом из нас затронуть частичку души. Чтобы каждый стал лучше.

Хиль с 12 голами возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ в сезоне, опережая полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова на один мяч.

«Балтика» с 39 очками занимает четвертую позицию в таблице после 21 тура.