Игрок «Динамо» Махачкала Глушков: «Осталась одна мечта — сыграть за «Зенит»
Полузащитник Никита Глушков рассказал о своей мечте амбассадору БЕТСИТИ Эльхану Салахову. Полузащитник родился в Ленинградской области и является воспитанником школы «Зенита».
— Что самое сложное в жизни футболиста? На самом деле нет минусов. Занимаюсь любимым делом. Конечно, устаешь, ругаешься, но если разобраться, то это кайф и мечта. Еще одна осталась мечта — сыграть за «Зенит».
Чувствую ли я, что меня ценят в команде? Думаю, да. Я уже пятый год здесь играю, столько матчей провел. Думаю, это заслуженно, — сказал Глушков.
Глушков принял участие в шоу Салахова «1х1 на БЕТСИТИ Сборах», которое можно посмотреть на ВК и на YouTube.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
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|0-0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Балтика
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|0
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|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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|0-0
|0
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10
|Ростов
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|0-0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
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Результаты / календарь
1 тур
2 тур
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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